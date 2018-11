Scossa di terremoto nel Riminese, magnitudo 4.2

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita alle 13.48 sulla costa romagnola, nel Riminese. La magnitudo secondo l’Ingv è di 4.2. L’epicentro è nella zona di Santarcangelo di Romagna nella zona di Rimini.

La scossa è avvenuta – riporta l’Ingv – ad una profondità di 43 chilometri ed è stata chiaramente avvertita dalla popolazione: tante le telefonate ai Vigili del Fuoco di Rimini, ma finora non si registrano danni a persone o immobili. Tanti anche commenti affidati ai social network in cui si segnala come il sisma sia stato avvertito in Romagna, dal Ravennate al Riminese e nelle Marche.

