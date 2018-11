Bufala del cibo avariato, 150 “richiedenti asilo” in rivolta. Arrivano 8 pattuglie di polizia

Condividi

Proteste alla Cavarzerani per la distribuzione di presunto cibo “avariato” ai richiedenti asilo. Secondo quanto riportato dall’Ansa, poco prima delle 23 in via Cividale si è diffuso un certo malcontento inerente la qualità dei pasti preparati per gli ospiti della struttura di accoglienza. La rabbia è via via dilagata e ha generato una manifestazione spontanea che ha portato circa 150 richiedenti asilo – per lo più pachistani – a riversarsi davanti al centro direzionale dell’ex caserma a protestare.

La rivolta è stata sedata, non senza fatica, grazie all’intervento della Polizia giunta in forze dopo essere stata allarmata dal personale che ha in gestione la struttura che al momento ospita 562 richiedenti asilo, a fronte di una capienza che da bando prefettizio (non ancora assegnato) doveva essere di 320 persone. Gli agenti sono giunti sul posto con 8 pattuglie della Questura di Udine e del Reparto Prevenzione crimine di Padova. Accertato che nessuno degli ospiti avesse accusato malori o intendesse fare ricorso alle cure dei sanitari, la Polizia ha subito riportato la situazione alla calma, facendo rientrare tutti i manifestanti nei rispettivi alloggi.