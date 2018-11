Anzio: 69enne muore in giardino. Storia di povertà e degrado

Storia di povertà e degrado ad Anzio, in provincia di Roma, dove i vigili urbani sono intervenuti dopo che una donna aveva segnalato la scomparsa del marito 69enne. Al loro arrivo gli agenti, oltre a rinvenire l’uomo senza vita nel giardino dell’abitazione, probabilmente a causa di un malore, hanno trovato i quattro figli della coppia, tutti tra i 7 e i 9 anni, costretti a vivere tra rifiuti, escrementi e sporcizia. La coppia non era residente ad Anzio ma domiciliata in un appartamento in affitto a Lavinio. L’uomo, un ex operaio della Fiat, due giorni prima era stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per difficoltà respiratorie, ma aveva rifiutato il ricovero.

Degrado nell’abitazione – La moglie, non vedendo rincasare il marito, ha chiesto l’intervento della polizia locale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo senza vita nel giardino di casa, accasciato su un tavolino. Il 69enne sarebbe deceduto per cause naturali. A quel punto i vigili urbani sono entrati in casa scoprendo la tragica situazione di degrado. Nell’appartamento, trasformato in discarica, c’erano anche i quattro figli, tutti nati tra il 2009 e il 2011, costretti a vivere in stanza sudicie, con rifiuti sparsi ovunque in locali nauseabondi.