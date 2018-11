Natale amaro, gli stranieri portano via i nostri marchi: morte del Made in Italy

di Simone Filippetti

Sarà un Natale amaro gli italiani amanti del torrone. La Pernigotti, storica casa piemontese di torroni e gianduiotti, fondata nel 1860, chiude i battenti. E’ il paradosso del Made in Italy: gli imprenditori italiani vendono, gli stranieri portano via i nostri marchi. Pernigotti era stata venduta dalla famiglia Averna nel 2013 ai turchi. Ora i turchi portano via la produzione. Il danno e la beffa per i marchi italiani: sugli scaffali di Mosca o Londra, chi si accorgerà che il torrone Pernigotti non è più fatto in Italia?