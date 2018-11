Previsioni economiche, sui numeri ha ragione il ministro Tria e non la Commissione UE

di Marco Biagetti & Fabio Lugano – – scenarieconomici.it

La Commissione Europea ha reso pubbliche le sue previsioni economiche 2019, che hanno suscitato molto scalpore, ma anche molte polemiche e, sinceramente, tantissime perplessità anche al MEF, viste le dichiarazioni del Ministro Tria. Ora cerchiamo di integrarle in questo scritto che apparirà un po’ tecnico ma mette in luce alcune incongruenze nei calcoli della Commissione che, secondo il nostro punto di vista, nascono dalle sue valutazioni.

Prima di tutto sottolineiamo che sono previsioni basate su ipotesi di parte, e lungi dall’essere una verità assoluta. Sono i piani di battaglia di un esercito sulla carta, da sottomettere alla prova dei fatti umani interni ed esterni. Una prova di questo la possiamo avere dal caso Grecia di cui vi presentiamo l’ammissione del grave errore fatto dall’Indipendent External Office del FMI nel suo auditing sul caso greco.

L’errore di valutazione degli enti internazionali sull’evoluzione dell’economia greca in caso di applicazione delle politiche di austerità è stata pari al 33% del risultato finale. Se applichiamo questo errore al caso italiano non avremmo di cui preoccuparci.

Passiamo invece a considerare i dati dell’attuale previsione. Qui di seguito vengono presentati i moltiplicatori fiscali impliciti per l’anno 2019 calcolati ex post dai dati della Commissione Europea presentati ieri e desumibili dal database AMECO. Essi vengono calcolati così come segue: