Renzi: “chi dice fake news su di me sarà perseguito”

ROMA, 10 SET – “Ora inizia la fase di tolleranza zero. Sono circondato da centinaia di frasi false, offese, insulti, dichiarazioni che assomigliano più a fake news che alla realtà. Abbiamo deciso di iniziare a querelare e a citare in giudizio per risarcimenti civili”.

Lo ha detto il senatore del Pd Matteo Renzi uscendo dall’aula del tribunale di Firenze dove ha testimoniato come parte civile al processo che vede imputato per diffamazione nei suoi confronti un dipendente comunale. L’uomo ha parlato di presunte spese fuori controllo di Renzi quando era sindaco di Firenze.

“Oggi abbiamo iniziato questa attività” ha aggiunto Renzi spiegando che “chi dice fake news sarà perseguito e spero anche condannato. Questa è una fase nuova”.ANSA

