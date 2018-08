Roma, ristoranti etnici da incubo: cibi scaduti e carenze igieniche

Roma – Rione Monti: multati due ristoranti per carenze igienico sanitarie

Ristoranti etnici da incubo al Rione Monti. A scoprirli i carabinieri del Nas, impegnati in alcuni controlli nello storico quartiere del Centro della Capitale. In particolare le verifiche dei militari dell’Arma hanno riguardato anche le attività commerciali della zona.

In particolare via dei Serpenti, i titolari di due ristoranti indiani sono stati sanzionati per un importo di circa 6000 euro, per precarie condizioni igieniche dei locali e per aver conservato, per la vendita al consumo, prodotti alimentari scaduti, procedendo al sequestro di circa 10 chili di alimenti e per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo nel settore alimentare HACCP. Per entrambi esercizi pubblici, i Carabinieri hanno inoltrato alla competente Asl, la proposta di chiusura o sospensione dell’attività.

