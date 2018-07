Fca: “Marchionne peggiorato, non potrà riprendere a lavorare”

TORINO, 21 LUG – Sergio Marchionne “non potrà riprendere la sua attività lavorativa”. Lo afferma Fca nel rendere noto che le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono peggiorate per “complicazioni inattese durante la convalescenza”. Il cda di Fca ha quindi deciso “di accelerare il processo di transizione per la carica di ceo in atto ormai da mesi e ha nominato Mike Manley amministratore delegato”.

“Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile. Per me è stato una persona con cui confrontarsi e di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico”, afferma John Elkann presidente di Fca. Il presidente di Fca assicura che “le transizioni che abbiamo appena annunciato, anche se dal punto di vista personale non saranno prive di dolore, ci permettono di garantire alle nostre aziende la massima continuità possibile e preservarne la cultura”.

“Sono profondamente addolorato per le condizioni di Sergio. Si tratta di una situazione impensabile fino a poche ore fa, che lascia a tutti quanti un senso di ingiustizia. Il mio primo pensiero va a Sergio e alla sua famiglia”. Così in una nota John Elkann, presidente di Fca, in merito all’aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, al termine del cda del gruppo che ha deciso il suo successore nella persona di Mike Manley.” ANSA