Ex partita Iva senza lavoro, 60enne in sciopero della fame

NAPOLI – Troppo vecchio per ottenere lavoro dai privati, troppo giovane per la pensione, troppo onesto per delinquere, troppo dignitoso per cercare la carità. E’ il limbo nel quale si trova Enzo Spatuzzi, un sessantenne napoletano, ex partita Iva, che da giorni stanzia davanti alla sede della Regione Campania facendo, per protesta, lo sciopero della fame.

”Sono come l’uomo invisibile – attacca subito a chi si avvicina per chiedere informazioni – almeno lo sono per lo Stato che, a quanto pare, a tutti pensa tranne che a chi, come me, a cercato di farcela da solo e che ora, dopo aver chiuso per fallimento il mio centro di riparazione pneumatici, si ritrova per strada senza nessun tipo di paracadute sociale ”.