Assicurazioni auto, se la macchina è vecchia paghi di piu’

I costi aumentano in base all’anno di immatricolazione del veicolo

Uno dei fattori che incide in modo maggiore sul costo dell’assicurazione auto è rappresentato dall’anno di immatricolazione del veicolo. Per un’auto immatricolata 10 anni fa, ad esempio, il costo della polizza RC Auto può arrivare ad essere pari al doppio, o quasi, rispetto al costo della stessa polizza per un’auto nuova. A chiarire questi aspetti ci pensa l’ultimo osservatorio di SosTariffe.it in tema di assicurazioni auto.

Ad incidere in modo significativo sul costo dell’assicurazione auto è l’età del veicolo. Come confermano i dati raccolti dall’ultimo osservatorio di SosTariffe.it, infatti, più l’autoveicolo da assicurare è “vecchio” e maggiore sarà il costo sostenuto per sottoscrivere una polizza RC Auto. L’anno di immatricolare è un fattore importante. Come confermano i dati dello studio di SosTariffe.it, infatti, assicurare un’auto immatricolata 10 anni fa può arrivare a costare sino al 93,6% in più rispetto ad un’auto della stessa categoria appena immatricolata.

Ad esempio, per assicurare una Fiat Panda immatricolata nel 2017 si dovrà affrontare una spesa media pari a circa 525 Euro. Per una Panda immatricolata nel 2007, invece, la spesa per l’assicurazione RC Auto ammonta a ben 846 Euro. Da notare, invece, che per una Panda del 2012 si dovrà affrontare una spesa di circa 704 Euro (+34.1%) mentre per una Panda del 2014 l’assicurazione auto costa circa 618 Euro (+17,7%).

Salasso per le auto di segmento F immatricolate da 10 anni: l’RC costa fino al 93,6% in più

Passiamo ora al segmento F che comprende le “luxury cars”, ovvero le ammiraglie dei principali brand premium impegnati sul mercato delle quattro ruote. In questo caso il modello analizzato è una Mercedes Classe S 400. Per assicurare questa Mercedes immatricolata 10 anni fa si arriverà a spendere sino al 93,6% in più.

Una polizza RC Auto per la Classe S immatricolata nel 2017 costa, infatti, 780 Euro mentre la stessa polizza per un modello immatricolato nel 2007 arriverà a costare sino a 1.510 Euro, quasi il doppio.