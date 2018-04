Rimini, piadina alla marijuana come bonus per i dipendenti

Biscotti, tisana o la piadina ‘verde’, rivisitata alla cannabis legale. Sono gli originalissimi benefit per i dipendenti della Black Marketing guru. La startup riminese, nata due anni e mezzo fa, ha sede in una chiesa sconsacrata sulle colline riminesi, ma come spiega all’Adnkronos il fondatore Giacomo Arcaro “usiamo lo smart-working”.

“C’è chi lavora da Londra, altri qui in sede – circa una trentina gli occupati -, ma c’è anche un collega sempre in giro per il mondo. Per lui, mi sa che il benefit non è necessario” dice ridendo. L’azienda si occupa di marketing non convenzionale e di comunicazione sulla rete in particolare sui social network per le industrie. “Non è stato intenzionale, ma certo è stato un boomerang pubblicitario – ammette Arcaro – la mia idea era ‘aiutare’ chi è stressato per il lavoro. E’ un bonus come un altro come l’auto e in più aiuta a rilassare. Ormai si trova in moltissime tabaccherie.

“Costa anche abbastanza perché parliamo di 35 euro a barattolo, due grammi e mezzo, è un investimento importante”. La cannabis legale ha un principio attivo, il Thc, al di sotto dello 0,2%. Non ha effetti psicoattivi, ma serve a rilassare. “Ho un solo dubbio – conclude -. Me la sono fatta fatturare, ma non so se la posso scaricare dalle tasse”. adnkronos