Germania: al supermercato arrivano gli hamburger di ‘scarafaggio bufalo’

Una panino con insalata, pomodori e un hamburger. Tutto normale se non fosse che non si tratta di carne di manzo, ma di vermi. Ad Aquisgrana, in Germania, un supermercato ha iniziato a vendere il nuovo piatto, dopo che i media hanno diffuso la notizia (non si sa quanto veritiera) che in Olanda, Belgio e Svizzera sono stati un successo. Hanno lo stesso aspetto degli hamburger tradizionali.

Hamburger di insetti”Insekten Burger” si legge sulla confezione. La materia prima in realtà è una larva di quello che in molti Paesi chiamano lo “scarafaggio bufalo”. Si tratta dei Tenebrionidi, una famiglia di coleotteri alla quale appartengono anche i vermi della farina. Vengono allevati in Olanda e venduti in Germania per ora solo dal supermercato ReWe ad Aquisgrana.

Secondo Baris Özel, co-fondatore della Bigfoundation, la star up che ha creato gli hamburger di vermi, il segreto è nell’aspetto: sono uguali a quelli di carne.

“Quando sarà normale trovare gli hamburger di vermi in giro, saremo ricordati come quelli che li hanno venduti per primi in Germania”, ha detto all’emittente televisiva tedesca Westdeutscher Rundfunk Köln. tgcom24.mediaset.it