Banca Monte Paschi tenuta in crisi artificiale per svenderla ai privati

di Alberto Micalizzi

La settimana scorsa sono emerse notizie sulla possibile rivendita ai privati di MPS.

Una banca pubblica, che potrebbe agire per il rilancio del credito alle imprese, è invece tenuta in stato di crisi artificiale per essere meglio svenduta ai privati, lasciando la perdita in capo al Tesoro che nel 2017 la salvò con €5.4 miliardi di nostri denari.