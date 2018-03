Crolla il mercato dell’auto: -11% rispetto allo scorso anno

L’industria dell’auto fa registrare una flessione del fatturato dell’11% su base annua e per gli ordinativi un calo dell’1,4%. Lo riferisce Istat, spiegando che si tratta di dati grezzi. Si registra anche un forte rallentamento del fatturato su base mensile: a gennaio -2,8%, dopo tre mesi consecutivi in cui si registrava il segno più. Tuttavia negli ultimi 90 giorni si registra un incremento del 2,1%. Per ciò che concerne gli ordinativi, nel primo mese dell’anno c’è una forte flessione (-4,5%), fisiologica perché successiva all’accelerazione registratasi a dicembre 2017.

Gennaio è in flessione per tutta l’industria italiana. Come spiega l’Istat la diminuzione congiunturale del fatturato, nel mese di gennaio, è stata pari al 2,8%, in egual misura sul mercato estero ed interno. Per quanto concerne gli ordinativi, -6,4% sul mercato interno, -1,9% per quello estero.