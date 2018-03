Bologna: arrestato spacciatore tunisino già espulso, giudice lo libera

La Polizia di Stato arresta due spacciatori fra la Montagnola e Piazza XX Settembre: entrambi sono stati subito messi in libertà perché il giudice non ha ravvisato gli estremi per esidenze cautelari.

Uno dei due è uno spacciatore tunisino già espulso; l’altro è un 21enne del Gambia arrestato per la terza volta.