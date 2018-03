Derivati, UniCredit condannata a restituire 800mila euro

IL COMITATO UsuraUniCredit denunciando il silenzio colpevole del tutta la stampa nazionale circa la gravità delle reiterate e gravi condotte del Gruppo unicredit contro la piccola e media impresa Italiana allega una recentissima sentenza del Tribunale ordinario di Milano che nella persona del Giudice Dott Francesco Ferrari non nuovo nel produrre pronunciamenti esemplari come questo, CONDANNA UniCredit SPA a restituire una somma superiore alle 800mila euro a favore dell’impresa attrice oramai in liquidazione in seguito all’annullamento di Contratti Derivati che lo stesso Istituto da una parte e la su citata impresa dall’ altra avevano stipulato nel lontano 2000.

Dopo 18anni quindi l’ impresa ottiene giustizia ma questa sentenza insieme a tante altre costituiscono un campanello di allarme a cui istituzioni e associazioni di categorie restano evidentemente sorde non attuando atti e fatti concludenti nella direzione di porre in essere una forte e decisa messa in stato di accusa di questo Istituto di Credito .

La sentenza appare nei contenuti e nella esposizione del tutto inequivocabile e indipentemente dalle Somme assolutamente rilevanti riconosciute alla parte attrice, il trascorrere di così tanto tempo mette fine ad ogni sprazzo di vita di una qualunque azienda che per quanto forte e capace nelle persone dei suoi massimi rappresentanti ma anche della sua forza lavoro, nulla può rispetto alla impossibilità di esprimere le proprie capacita ed i propri talenti indotta da una inequivocabile politica di cannibalizzazione del tessuto economico e produttivo del nostro Paese.

Il Comitato UsuraUniCredit