Grasso: “delusione, ma siamo alfieri dei valori della sinistra”

“Prendiamo atto della delusione del mancato successo della nostra proposta, non abbiamo difficoltà ad ammetterlo. Non abbiamo saputo intercettare quel consenso che è stato travolto dall’onda dell’avanzata della destra e del M5s, che si inquadra in una scia, una ventata che si è verificata in tutta Europa e che anche in Italia ha visto il prevalere di queste forze”.

Così Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, ha commentato in conferenza stampa il risultato elettorale.”Siamo pronti e disponibili a continuare. E del resto pensiamo di continuare a rappresentare in Parlamento una parte della sinistra, siamo alfieri con orgoglio di questi valori”, ha aggiunto. (askanews)