Varese, finanziere si uccide in caserma con la pistola d’ordinanza

Un finanziere si è ucciso stamani con un colpo di pistola, poco dopo le 7.30 del mattino, nella caserma della Guardia di Finanza di Gaggiolo (Varese), al confine con Cantello (Varese). I colleghi, sentito lo sparo, hanno chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Indagini in corso per cercare di risalire alla motivazione del gesto. ilmattino.it