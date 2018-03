Renzi: “Non lasciate questo Paese nelle mani di chi odia”

“Ce la giochiamo sul filo dei voti per essere il primo partito. Fare del Pd il primo partito è importante per l’Italia. Non lasciate questo Paese nelle mani di chi odia”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Matteo risponde’ in diretta Fb.

Ospite di Mattino Cinque, il leader del Pd ha affermato che “Gentiloni è un ottimo premier ed è una persona a cui sono legato da un sentimento di amicizia, sono contento che tutti ne parlino bene, ho fatto bene a fare il tifo per lui dopo di me” a Palazzo Chigi. Il nome a cui affidare il mandato per la formazione del governo “lo sceglie il presidente della Repubblica. Noi siamo una squadra, quello che deciderà Mattarella avrà il nostro totale sostegno” ha assicurato.

Così come ha ribadito più tardi a Repubblica Tv: “Se il presidente della Repubblica darà l’incarico a un esponente del Pd, questo avrà il mio totale sostegno”. “Sarebbe una falsità enorme dire che sono preoccupato dalle divisioni” ha sottolineato Renzi. (AdnKronos)