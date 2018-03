Padova, anziana sviene al supermarket: “Ho fame e non ho soldi”

E’ svenuta in un supermercato alla periferia di Padova. La donna, 75 anni, ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l’hanno aiutata, l’anziana ha spiegato di aver fame, ma di non poter comprare nulla perché i soldi della pensione non le bastano. Non solo. La 75enne, è il suo drammatico racconto, vive in una casa ma al freddo.

L’anziana, che vive a Pontevigodarzere, periferia della città, ha spiegato che cerca di risparmiare anche sul riscaldamento. tgcom24.mediaset.it