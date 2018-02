D’Alema: non speculare sulla paura. I migranti ci pagano le pensioni (bufala)

5 FEB – “Viviamo in una società dove ci sono bianchi, neri, gialli” quindi “credo che chi specula su queste paure e incita alla violenza è un mascalzone, irresponsabile.

La classe dirigente del paese non dovrebbe litigare ma trovare soluzioni condivise per rasserenare i cittadini e difenderli”.

Lo afferma l’ex-premier ed esponente di LeU, Massimo D’Alema, su TgCom 24.

“Se chiudiamo le frontiere per difendere la razza bianca – sottolinea – ci ritroviamo presto un paese di vecchi senza pensione, già oggi gli immigrati pagano le pensioni.

“Vi spiego la bufala dei migranti che pagano le pensioni degli italiani”

Bisogna stabilire delle quote annuali di migranti cercando di selezionare i migliori. A Macerata – aggiunge – è avvenuto un delitto orribile, ma in un paese civile a un delitto orribile non si reagisce con atti orribili, sparando a casaccio, si reagisce con la fermezza della legge”. ansa