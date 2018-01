Scuola, Fedeli: studenti in gita nei centri d’accoglienza

Gli studenti in gita nei centri d’accoglienza. È questa la nuova idea messa sul campo dal ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli.

A quanto pare il ministero – scrive il Giornale – ha firmato un protocollo d’intesa con la fondazione Cittalia e il Comitato 3 ottobre. Di fatto, secondo quanto previsto dal protocollo, gli studenti dovranno “essere protagonisti e agenti attivi della lotta alla discriminzaione”. Insomma questa missione che piomberà sulle spalle degli studenti potrà compiersi in un solo modo: visitanto i centri che ospitano i richiedenti asilo sul nostro territorio. E il processo potrà anche essere inverso: i migranti potranno andare nelle scuole per raccontare la loro esperienza e il loro “viaggio” verso il nostro Paese, come sottolinea ilFatto.

Criminalità, la verità nascosta: gli stranieri più pericolosi vengono dall’Africa

E su questo protocollo è intervenuto anche il presidente del Comitato 3 ottobre, Tareke Kobane: “Il testo che abbiamo firmato prevede anche la possibilità di portare i richiedenti asilo nelle scuole, perché possano raccontare le loro storie – conclude il presidente del Comitato Tre Ottobre – e far in modo che i ragazzi si rendano conto di cosa vuol dire lasciare la propria terra e cercare una vita migliore in un Paese straniero”, ha raccontato al Fatto. Dunque al posto delle gite che permettono di ai ragazzi di conoscere il nostro patrimonio culturale, arriveranno le gite per conoscere il problema dell’immigrazione. Tema già ben presente nelle classi scolastiche con il multiuculturalismo e l’integrazione tra gli studenti italiani e i figli degli immigrati che vivono nel nostro Paese.

Infine, come ricorda la Verità, il Comitato 3 ottobre è nato dopo la strage dei migranti del 3 ottobre 2013 a largo di Lampedusa. L’associazione aveva uno scopo, quello di far riconoscere quella data come “Giornata della memoria e dell’accoglienza”, ma una volta raggiunto lo scopo, l’associazione continua a percepire fondi pubblici con questa nuova inziativa di portare gli studenti all’interno dei centri d’accoglienza…