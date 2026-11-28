Per la prima volta l’Ucraina avrrebbe intercettato e distrutto un drone russo Shahed a propulsione a getto utilizzando un sistema d’arma laser

(www.rainews.it/maratona) – L’operazione è stata resa nota da Brave1, l’organismo statale di Kiev che finanzia le tecnologie per la difesa: il dispositivo, realizzato grazie ai fondi dell’ente, è stato impiegato in combattimento da un’unità privata di difesa aerea, con un costo per singolo colpo inferiore a quello di un proiettile di mitragliatrice. Nonostante siano attivi almeno sette gruppi di ricerca sul tema, Brave1 ha precisato che la tecnologia resta ancora in fase sperimentale e non è pronta per un impiego su larga scala.

Nonostante l’entusiasmo per il traguardo raggiunto, Brave1 mantiene un approccio cauto e sottolinea le difficoltà tecniche del settore. A differenza della produzione di droni FPV o del munizionamento convenzionale, la difesa laser comporta barriere tecnologiche molto elevate e richiede competenze scientifiche complesse, un ambito in cui l’Ucraina partiva con una scarsa attività di ricerca e sviluppo pregressa.

Sebbene le armi a energia diretta siano studiate a livello globale fin dagli anni Settanta e Ottanta, sono ancora pochissimi i Paesi al mondo ad averle rese realmente operative, e gli abbattimenti confermati in scenari di guerra restano rari. Attualmente in Ucraina sono almeno sette i gruppi di lavoro impegnati nella progettazione di sistemi simili. Tuttavia, come precisato in conclusione da Brave1, un singolo successo operativo non equivale alla maturità industriale: la difesa aerea laser rimane, ad oggi, una tecnologia in fase sperimentale e non ancora pronta per un impiego su larga scala.