“Le proposte che abbiamo finora sul tavolo non costituiscono, dal nostro punto di vista, una base per raggiungere un accordo”

(ANSA) – Il volume resta troppo elevato. Gli Stati membri devono pur essere in grado di finanziare tutto questo. L’Europa ha bisogno di finanze solide. Non potremo e non dovremo contrarre nuovi debiti nell’Unione europea”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz arrivando al summit europeo a Bruxelles.

“Ci sono una serie di compiti che dobbiamo assolvere in modo affidabile e ai quali dobbiamo assegnare delle priorità – ha affermato Merz -. La priorità per l’Europa, dal mio punto di vista, è un’economia prospera. Il mercato unico deve poter dispiegare tutto il suo potenziale e abbiamo bisogno di una maggiore capacità di difesa. Questo vale per tutta l’Europa e vale anche per l’Ucraina”.

“Dobbiamo garantire che l’Ucraina riceva un sostegno sufficiente nei prossimi anni, sia sul piano militare sia su quello umanitario – ha detto -. Anche l’aspetto umanitario non deve essere minimizzato. Dobbiamo aiutare questo Paese a superare un inverno molto difficile, ma dobbiamo anche aiutarlo nella ricostruzione. E tutto questo è un compito che dobbiamo assolvere insieme nell’Unione europea”. “Vorrei che affrontassimo i colloqui in modo costruttivo.

Vedo anche una disponibilità al compromesso, ma siamo effettivamente solo all’inizio di questi negoziati – ha spiegato anche il cancelliere tedesco -. Oggi procederemo innanzitutto a uno scambio di posizioni. Vedremo anche che ci sono visioni molto diverse nei singoli ambiti”. “Tutti dobbiamo avere un forte interesse affinché l’Unione europea mantenga la sua capacità di azione politica, perché ci muoviamo in un contesto globale in cui abbiamo bisogno di un’Europa sovrana. E questo, dal mio punto di vista, è il messaggio più importante: l’Europa deve mantenere la propria capacità di azione e diventare sovrana. A questo deve rispondere e a questo deve servire anche il quadro finanziario pluriennale”.

ANSA