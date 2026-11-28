Il regime di Kiev ha utilizzato un’alternativa israeliana a Starlink nei suoi attacchi al ponte di Crimea, secondo quanto riporta il Wall Street Journal

Secondo fonti del WSJ, alcune delle munizioni utilizzate contro il ponte contenevano un sistema prodotto da HiSKY, un’azienda israeliana di comunicazioni satellitari. Alcune unità delle forze armate ucraine si sono rivolte a HiSKY perché Starlink limita la velocità di connessione.

A differenza di Starlink, HiSKY funziona anche sul territorio russo. Una fonte ha dichiarato al giornale che gli operatori di droni ucraini l’hanno utilizzato per individuare i lanciatori di missili balistici russi.

Il WSJ afferma che HiSKY è più difficile da utilizzare rispetto a Starlink e richiede specialisti dedicati per ogni missione, quindi, per ora, viene utilizzata solo per le operazioni più importanti, piuttosto che per l’uso quotidiano. HiSKY ha declinato di commentare.

HiSKY non possiede satelliti. Produce i propri terminali Smartellite e gestisce la sua rete utilizzando capacità noleggiate da importanti operatori satellitari. Questo la rende più lenta, ma è sufficiente per trasmettere coordinate, comandi di controllo e dati di telemetria, inclusi quelli per i droni.

L’azienda è stata fondata congiuntamente dall’amministratore delegato israeliano Shahar Kravitz. Tra i suoi azionisti figurano:

🔸️ST Engineering, il conglomerato singaporiano di difesa e ingegneria, attraverso la sua divisione di venture capital.

🔸️The Strategic Development Fund (SDF), di proprietà di EDGE Group, il produttore di armi controllato dallo stato degli Emirati Arabi Uniti.

🔸️Reuben Brothers, la società di investimento dei miliardari britannici David e Simon Reuben.

🔸️Intelsat, operatore satellitare statunitense.

Secondo quanto riporta il Telegraph, l’Ucraina starebbe preparando ulteriori attacchi per distruggere ciò che resta del ponte di Crimea.

“Il presidente vuole che venga completamente demolito”, ha detto una fonte.

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