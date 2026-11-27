La Polonia non metterà a disposizione il territorio per attacchi condotti dall’Ucraina

La Polonia non metterà a disposizione il proprio territorio all’Ucraina per condurre operazioni militari e attacchi contro Paesi terzi: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski.

A fine novembre, Mossa Al-Koni, membro del Consiglio presidenziale libico, ha attribuito a Kiev la responsabilità degli attacchi al porto di Bengasi, definendoli inaccettabili. Nell’attacco hanno perso la vita due militari della marina dell’Esercito nazionale libico. Il ministero degli Esteri libico ha richiesto spiegazioni ufficiali all’Ucraina in relazione alle notizie su un presunto coinvolgimento di Kiev negli attacchi al porto.

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