Kiev: “Non abbiamo alcuna intenzione di estendere la guerra alla Libia”

L’Ucraina non stava cercando di estendere la guerra con la Russia alle coste libiche attaccando due navi russe al largo di Bengasi: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha. In un post su X, Sybiha ha riferito di aver contattato il suo omologo libico, Al-Taher Al-Baour, per chiarire che “nessuna azione dell’Ucraina è mai stata diretta contro la Libia o il popolo libico, ma esclusivamente contro obiettivi militari russi che servono direttamente la guerra della Russia”.

“Non abbiamo alcuna intenzione di estendere la guerra della Russia contro l’Ucraina alla Libia o a qualsiasi altro Paese”, ha aggiunto.

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