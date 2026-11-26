Zelensky: “Continueremo attacchi, aerei e navi russi sono obiettivi legittimi”

“Continueremo a contrattaccare: gli aerei militari russi, le navi da guerra russe e le imbarcazioni che trasportano armi russe sono tutti obiettivi legittimi per noi”. Lo ha affermato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando “le Forze per le operazioni speciali. Oggi, i nostri droni hanno colpito un aeroporto militare russo. Proprio l’aeroporto da cui decollano gli aerei russi per seminare distruzione e morte in Ucraina. Stiamo ora verificando l’esatta entità dei danni”, ha spiegato.

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