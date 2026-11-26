Un uomo di nazionalità ucraina si è dato fuoco vicino al palazzo presidenziale e al ministero della Cultura a Varsavia, in Polonia

(tgcom24.mediaset.it) – Il video del gesto è circolato online. “I nostri agenti sono stati i primi a intervenire”, ha affermato il colonnello Bogusław Piórkowski, portavoce del Servizio di Protezione dello Stato. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e, come riporta l’agenzia di stampa polacca Pap, si trova in terapia intensiva. Lo riporta Polsat News

Ignoti i motivi del gesto

L’area è stata isolata momentaneamente dalle autorità. La polizia non ha ancora rilasciato alcun dettaglio sull’accaduto. I motivi del gesto rimangono ignoti, in attesa che le indagini facciano il loro corso.

“È in condizioni serissime”

Secondo il senatore polacco Grzegorz Schetyna, l’uomo che si è dato fuoco è “ucraino”. Lo riporta l’Ukrainska Pravda. “Abbiamo ricevuto informazioni dal ministero degli Interni e dell’Amministrazione secondo cui si tratta di un giovane, ucraino, in possesso di un documento d’identità polacco. Le sue condizioni sono gravissime. Le operazioni di soccorso sono state avviate molto rapidamente grazie al servizio di ambulanze. La situazione è tragica e molto grave”, ha dichiarato Schetyna.