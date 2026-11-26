“L’Unione Europea difficilmente può rivendicare il ruolo di mediatore o di partecipante al processo di pace in Ucraina lanciando ultimatum”

Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta Interfax, dopo che ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva detto che la Ue parteciperà al prossimo round di negoziati e che la Russia deve sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche.

“Naturalmente, con ultimatum di questo tipo, è molto difficile rivendicare il ruolo di mediatore o di partecipante ai negoziati di pace”, ha osservato Peskov, aggiungendo ancora che “la Russia non deve nulla, la Russia deve garantire i propri interessi nazionali”. (Adnkronos)