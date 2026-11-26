(ANSA) – Il Parlamento europeo ha confermato con 341 voti a favore, 224 contrari e 31 astensioni l’intesa sul rinvio di due anni dei vincoli alle importazioni del regolamento sul metano, che, altrimenti, sarebbero scattati da gennaio. L’accordo è stato raggiunto la scorsa settimana con i Paesi Ue.

Il rinvio sposta al gennaio 2029 l’entrata in vigore degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e verifica per gli importatori di gas naturale, petrolio greggio e carbone, per evitare fughe di metano.

La rendicontazione sull’intensità di metano sia per gli importatori che per i produttori dell’Ue si applicherebbe, invece, dal 5 agosto 2030 (anziché il 5 agosto 2028). Entro gennaio 2028, la Commissione Ue è poi vincolata da una clausola di revisione a riesaminare “l’effettiva attuazione del regolamento sul metano”. La Commissione europea aveva proposto un rinvio di un solo anno. L’intesa va formalmente approvata dal Consiglio prima della pubblicazione in Gazzetta.