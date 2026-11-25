“Von der Leyen infiocchetta altri 45 miliardi dei nostri soldi per regalarli all’Ucraina. Kiev con quei miliardi ci porta la guerra nel Mediterraneo e inserisce politici e intellettuali, compreso il sottoscritto, nelle sue liste di proscrizione utilizzando metodi da Gestapo.”
Il video di Roberto Vannacci su X.
Von der Leyen infiocchetta altri 45 miliardi dei nostri soldi per regalarli all’Ucraina. Kiev con quei miliardi ci porta la guerra nel Mediterraneo e inserisce politici e intellettuali, compreso il sottoscritto, nelle sue liste di proscrizione utilizzando metodi da Gestapo. https://t.co/zT6NQLGJUI
— Roberto Vannacci (@RoVannacci) November 25, 2026