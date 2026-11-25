“L’Ucraina dovrà rimborsare solo una volta che la Russia avrà pagato per i danni della sua guerra, così che l’Ucraina possa presentarsi ai colloqui di pace nella posizione più forte possibile”, ribadisce la presidente della Commissione europea, evidenziando l’aspetto “fondamentale” del supporto Ue.
Nel 2027 Kiev dovrà affrontare un divario di bilancio di circa 70 miliardi di euro, ricorda: è per questo che la scorsa settimana la Commissione ha proposto uno strumento per fornire 45 miliardi di euro nel 2027 per coprirne circa due terzi. “L’ultimo terzo deve essere coperto dai partner internazionali, quindi lavoreremo con loro per colmare il divario restante”, aggiunge.
Gli sforzi di sostegno dell’Unione europea per l’Ucraina, sia il supporto diretto che le sanzioni contro la Russia, “servono a un unico scopo: dobbiamo dare alla diplomazia le migliori possibilità di successo”, continua von der Leyen sottolineando che nelle ultime settimane si è assistito a “un rinnovato slancio nei negoziati di pace”. (Adnkronos)