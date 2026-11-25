(askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, intervenendo oggi al Bundestag durante il dibattito per il bilancio del 2027, ha sostenuto che “la Russia sa esattamente cosa vuole e vuole più dell’Ucraina”.

Sottolineando la necessità di investire in difesa, Merz ha spiegato che chi non capisce che Mosca ambisce a più dell’Ucraina “non comprende il mondo com’è, oppure persegue un obiettivo completamente diverso, in contrasto con la libertà, l’apertura e i valori liberali del nostro Paese”.

“La Russia sta intensificando le tensioni nella regione baltica, in Polonia, nel Mar Nero e persino nello spazio extra-atmosferico” ha proseguito Merz, osservando come “la situazione sta degenerando su vasta scala”.

“Anche qui, entro i nostri confini, persino a costo di vite umane. Questa è la situazione, signore e signori”, ha illustrato il cancelliere al parlamento tedesco, precisando che “è per questo che noi, in quanto europei, dobbiamo – e lo faremo – stabilire dei confini chiari per la Russia”.