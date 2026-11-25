Il Primo Ministro ungherese Péter Magyar ha dichiarato che Budapest non parteciperà al finanziamento del nuovo prestito europeo di 45 miliardi all’Ucraina a causa di un pesante deficit nel bilancio nazionale, che dovrà essere ridotto dall’8,3% al 4,9% entro la primavera del 2027.

Il governo si oppone al collegamento diretto tra il bilancio settennale dell’UE e il finanziamento all’Ucraina. Tuttavia, Magyar ha confermato la disponibilità a proseguire con gli aiuti umanitari e finanziari a Kiev, necessari a sostenere le strutture statali.

Ha sottolineato inoltre che non esiste alcuna procedura di adesione accelerata all’Ue per l’Ucraina. Sebbene Budapest non si opponga più all’apertura di tutti i capitoli negoziali, permangono potenziali obiezioni per quanto riguarda il settore agricolo. Magyar ha citato l’iter dell’Ungheria, durato 13 anni, e i negoziati della Serbia, in corso da 15 anni. Tali osservazioni sono giunte in seguito a un incontro con Volodymyr Zelensky a Berehove.

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