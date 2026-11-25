Per la Germania “il criterio del deficit non è soddisfatto e lo sforamento del 3% del Pil non è interamente spiegato dall’aumento della spesa per la difesa e dalla flessibilità concessa nell’ambito della clausola di salvaguardia nazionale”.

Tuttavia, “data la limitata entità dello sforamento non spiegato dalle maggiori spese per la difesa e la considerevole incertezza sulle attuali proiezioni per il 2026, l’apertura di una procedura per deficit eccessivo sulla base dei dati previsionali non è giustificata in questa fase”.

Lo afferma l’esecutivo comunitario nel pacchetto di autunno del Semestre europeo. (ANSA)