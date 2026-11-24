Il segretario generale della NATO Rutte invita l’intera società a prepararsi alla guerra contro la Russia

«Dobbiamo rafforzare, oltre al denaro, all’industria e al sostegno all’Ucraina, la resilienza delle nostre società.

E questo significa che i nostri cittadini devono sapere che le luci resteranno accese, che le loro case resteranno calde, che ospedali, trasporti e comunicazioni continueranno a funzionare.

Ed è per questo che è necessario – e fa parte anche degli investimenti correlati alla difesa dell’1,5 % – continuare a investire miliardi nella resilienza e nella preparazione civile.

È per questo che abbiamo lanciato Baltic Sentry, per proteggere le infrastrutture sottomarine vitali nel Mar Baltico. Questo è avvenuto dopo il taglio del cavo sottomarino tra Finlandia ed Estonia alla fine del 2024.

È anche per questo che abbiamo appena lanciato una rete per le infrastrutture energetiche critiche. Questa mette insieme i nostri alleati e i nostri fornitori di energia per condividere gli allarmi sulle minacce e per esercitarsi collettivamente per quanto riguarda le nostre infrastrutture energetiche critiche.

Ed è anche per questo che stiamo impiegando tecnologie cibernetiche avanzate per aiutare tutti gli alleati a individuare le vulnerabilità nelle loro difese cibernetiche.

Solo alcuni esempi, ce ne sono molti di più, ma la resilienza alla fine è qualcosa su cui possono lavorare la NATO e i governi, ma non solo la NATO e i governi. Serve davvero l’intera società. Ciò significa che dobbiamo coinvolgere le imprese, coinvolgere le istituzioni, coinvolgere le comunità, coinvolgere i cittadini.

E possiamo imparare dai migliori della NATO, e alla fine, penso, restano ancora Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia, e forse uno o due altri, che sono davvero avanti su questo fronte, e che hanno spiegato chiaramente ai loro cittadini cosa devono fare in caso di scoppio di una guerra: quantomeno non ostacolare i militari, ma essere utili, e anche come far sì che polizia, servizi di ambulanza e vigili del fuoco collaborino, sostenendo i militari ovunque possibile.»

Rutte sta dicendo a chiare lettere che non basta più solo spendere di più in armi e industria militare: bisogna preparare tutta la società (cittadini, imprese, scuole, servizi pubblici) a uno scenario di guerra, spiegando alla gente cosa fare “in caso di scoppio del conflitto” e come non ostacolare i militari.

Il tono è molto diretto e, per molti, inquietante.