Il segretario generale della NATO Rutte invita l’intera società a prepararsi alla guerra contro la Russia
«Dobbiamo rafforzare, oltre al denaro, all’industria e al sostegno all’Ucraina, la resilienza delle nostre società.
E questo significa che i nostri cittadini devono sapere che le luci resteranno accese, che le loro case resteranno calde, che ospedali, trasporti e comunicazioni continueranno a funzionare.
Ed è per questo che è necessario – e fa parte anche degli investimenti correlati alla difesa dell’1,5 % – continuare a investire miliardi nella resilienza e nella preparazione civile.
È per questo che abbiamo lanciato Baltic Sentry, per proteggere le infrastrutture sottomarine vitali nel Mar Baltico. Questo è avvenuto dopo il taglio del cavo sottomarino tra Finlandia ed Estonia alla fine del 2024.
È anche per questo che abbiamo appena lanciato una rete per le infrastrutture energetiche critiche. Questa mette insieme i nostri alleati e i nostri fornitori di energia per condividere gli allarmi sulle minacce e per esercitarsi collettivamente per quanto riguarda le nostre infrastrutture energetiche critiche.
Ed è anche per questo che stiamo impiegando tecnologie cibernetiche avanzate per aiutare tutti gli alleati a individuare le vulnerabilità nelle loro difese cibernetiche.
Solo alcuni esempi, ce ne sono molti di più, ma la resilienza alla fine è qualcosa su cui possono lavorare la NATO e i governi, ma non solo la NATO e i governi. Serve davvero l’intera società. Ciò significa che dobbiamo coinvolgere le imprese, coinvolgere le istituzioni, coinvolgere le comunità, coinvolgere i cittadini.
E possiamo imparare dai migliori della NATO, e alla fine, penso, restano ancora Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia, e forse uno o due altri, che sono davvero avanti su questo fronte, e che hanno spiegato chiaramente ai loro cittadini cosa devono fare in caso di scoppio di una guerra: quantomeno non ostacolare i militari, ma essere utili, e anche come far sì che polizia, servizi di ambulanza e vigili del fuoco collaborino, sostenendo i militari ovunque possibile.»
Rutte sta dicendo a chiare lettere che non basta più solo spendere di più in armi e industria militare: bisogna preparare tutta la società (cittadini, imprese, scuole, servizi pubblici) a uno scenario di guerra, spiegando alla gente cosa fare “in caso di scoppio del conflitto” e come non ostacolare i militari.
Il tono è molto diretto e, per molti, inquietante.
NATO Secretary General Rutte
calls for the whole of society to prepare for war with Russia.
I think these fools are about to find out there’s nobody standing behind them when the bombs start flying.
The people want diplomacy and peace. Russia is not our enemy whatever you might say. If you agitate for war with Russia. You can fight it.
https://t.co/Drt4TIGYg5
— Dr. Nick K (@nickkeca) November 23, 2026