Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che i Paesi europei sono pronti a partecipare a negoziati con Mosca in merito al conflitto in Ucraina. Potrebbe tenersi presto un incontro a quattro, che vedrebbe coinvolti rappresentanti di Russia, Stati Uniti, Ucraina ed Europa.

I colloqui sono previsti a livello di consiglieri e Abu Dhabi viene presa in considerazione come possibile sede. Merz ha sottolineato l’esistenza di un’intesa con Washington su tali discussioni e ha espresso l’auspicio che la Russia vi prenda parte. Inoltre, Merz ha sostenuto che, se l’Ucraina avesse aderito alla NATO, la guerra avrebbe potuto, con ogni probabilità, essere evitata.

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