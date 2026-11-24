Il ministro degli Esteri tedesco Wadephul ha ribadito l’impegno di Berlino a infliggere una sconfitta strategica alla Russia

La Germania fornirà circa 11,6 miliardi di euro in aiuti militari bilaterali fino all’inverno del 2027, che si aggiungono ai 30,8 miliardi di euro già erogati. Ha esortato gli alleati a una ripartizione equa dell’onere, sottolineando che la Spagna ha contribuito con soli 2,6 miliardi di euro. La Commissione Europea propone un ulteriore prestito di 45 miliardi di euro a favore dell’Ucraina entro il 2027.

Per quanto riguarda l’adesione alla NATO, Wadephul ha affermato che l’Ucraina si trova su un “percorso irreversibile”, pur ammettendo che resta incerto come ciò si tradurrà concretamente nella pratica. Citando i precedenti di Finlandia e Svezia, ha ribadito che l’ingresso nell’Alleanza è una decisione che spetta esclusivamente ai membri attuali.

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