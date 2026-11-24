STRASBURGO – Nei casi in cui sia evidente – come accadde nel 2021 e 2022 quando la Bielorussia spinse dei migranti verso le frontiere della Polonia, Lettonia e Lituania – che uno Stato terzo stia strumentalizzando i flussi migratori per destabilizzare un Paese membro del Consiglio d’Europa, quest’ultimo può respingere tutte le persone entrate sul suo territorio, avendo il solo obbligo di individuare se tra esse ci sia qualcuno particolarmente a rischio di subire maltrattamenti se respinto.

L’ha stabilito la Corte europea dei diritti umani nelle sentenze su tre ricorsi contro Polonia, Lettonia e Lituania.

Le persone che lo Stato deve individuare, per la Cedu, ricadono in due categorie. La prima sono quei migranti che presentano evidenti vulnerabilità personali, ad esempio a causa dell’età, di condizioni di salute precarie o di disabilità. Nella seconda invece rientrano tutti coloro che riescano a dimostrare che, se respinti, sarebbero evidentemente esposti a una minaccia reale e immediata alla vita o a un rischio reale e immediato di maltrattamenti che raggiunga una certa soglia di gravità. (ANSA Europa)