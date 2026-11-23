“Un’operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra condotta dalla Russia. Ringrazio i combattenti del Servizio di sicurezza dell’Ucraina e tutti i membri delle Forze di difesa ucraine che vi hanno partecipato”: lo ha affermato su X il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, in riferimento ai raid che hanno colpito due navi russe di fronte alla costa della Libia.

Zelensky ha aggiunto che sono stati usati “sette droni navali di produzione ucraina” e che la corvetta russa Merkury “è stata affondata”, mentre un elicottero Ka-27 “è stato distrutto” e la nave cargo Mv Angara, usata da Mosca “per trasportare armi”, è stata “colpita”. (ANSA)

Zelesky scrive su X: “Tutto si è svolto al largo della costa della Libia. I nostri guerrieri hanno schierato sette droni navali di produzione ucraina. Nonostante tutti gli sforzi del nemico per contrastare l’attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata. È una delle loro navi più recenti, entrata in servizio nel 2023, durante la guerra su vasta scala. Un elicottero da combattimento Ka-27 è stato distrutto insieme alla corvetta. Il nostro secondo obiettivo era la nave da carico russa MV ANGARA, che il nemico utilizzava per trasportare armi. Risultato: obiettivo colpito.”

Un drone marino intatto è stato recuperato dalle forze armate libiche al largo di Bengasi.

È equipaggiato con il tablet di ricezione STARLINK.