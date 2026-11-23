Il ministero per l’Europa e gli Affari esteri dell’Albania ha respinto le affermazioni secondo cui un attacco con droni navali contro una corvetta russa in Libia sarebbe partito dal territorio albanese. “L’Albania non è stata coinvolta in questo incidente e il suo territorio non è stato utilizzato, né reso disponibile, per il lancio o la facilitazione di un simile attacco”, ha dichiarato il dicastero in un comunicato.

“Respingiamo categoricamente queste affermazioni, presentate senza prove verificabili. Invitiamo i responsabili della loro diffusione a correggere le informazioni, nonché a dimostrare accuratezza, dovuta cura e responsabilità nel riportare notizie su questioni di tale delicatezza”, si legge ancora nella nota.

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