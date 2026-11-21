(ANSA) – BRUXELLES – “È fondamentale evitare la sovrapposizione di norme all’interno dell’Unione europea: il nostro obiettivo è un mercato unico dotato di una legislazione efficace, capace di tutelare concretamente i minori e di essere, al contempo, concretamente applicabile.

Per questo motivo, invitiamo gli Stati membri che stanno pianificando normative che si sovrappongono al cosiddetto “Kids Act” ad attendere e a concentrarsi sui negoziati a livello europeo; siamo infatti in grado di agire rapidamente”.

Lo afferma la vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la sovranità tecnologica, Henna Virkkunen, al suo arrivo al Consiglio Cultura a Bruxelles.

“Credo che il motivo principale per cui abbiamo voluto adottare un approccio europeo risieda nell’esigenza di disporre di norme che possano essere fatte rispettare in modo efficace – spiega -. La Commissione, infatti, è responsabile dell’applicazione delle regole per le piattaforme online di grandi dimensioni; pertanto, per garantire una legislazione realmente incisiva, sarebbe opportuno stabilire limiti di età uniformi in tutti gli Stati membri. Si tratta di un aspetto che discuteremo con il Consiglio e con il Parlamento europeo, man mano che i co-legislatori elaboreranno le rispettive posizioni”, sottolinea.(Ansa)