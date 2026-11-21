BRUXELLES – “Ho parlato con Donald Tusk delle gravi violazioni dello spazio aereo polacco avvenute durante la notte. In risposta, sono stati mobilitati jet della Nato. Siamo solidali con la Polonia e continueremo a rafforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa.
Questo incidente è chiaramente pericoloso: una conseguenza della guerra in corso della Russia contro l’Ucraina. Condanno gli attacchi della Russia così come la sua guerra in corso. Continuiamo a rimanere uniti come alleati e continueremo a sostenere l’Ucraina”. Lo afferma il segretario generale della Nato Mark Rutte. (ANSA)
Niente,dal missile infilato dentro la vasca del lavandino della cucina a quello che plana dolcemente su un campo lasciando il segno delle ruote è un attimo. https://t.co/51CMC1aAT7
— 𝓟𝓲𝓰𝓷𝓸 (𝓘𝓵 𝓖𝓪𝓽𝓽𝓸) 🐝🧱 (@Pignottone) November 20, 2026