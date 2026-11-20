Zelensky ha spiegato l’incremento in questo modo: l’Ucraina prevedeva un fabbisogno di 45 miliardi di dollari, ma le consultazioni con i vertici militari e il ministro della Difesa hanno fatto emergere la necessità di ulteriori 70 miliardi. Non è la prima volta che Kiev rivede al rialzo le proprie stime.

La dichiarazione ufficiale di Zelensky riportata dalle agenzie durante la conferenza stampa a Berlino del 19 novembre 2026:

«Abbiamo capito che l’Ucraina ha bisogno di 115 miliardi di dollari (nel 2027).

Avevamo 45 miliardi, sapete, la seconda parte del prestito USA/UE.

Quindi i bisogni ammontano ad altri 70 miliardi. È una sfida enorme.

Al momento ci sono segnali positivi per altri 45 miliardi.

45 più 45 fa 90. E 90 è più vicino a 115 che a 45.

Quindi troveremo gli altri 25 miliardi. Ci lavoreremo.»