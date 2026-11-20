Zelensky ha spiegato l’incremento in questo modo: l’Ucraina prevedeva un fabbisogno di 45 miliardi di dollari, ma le consultazioni con i vertici militari e il ministro della Difesa hanno fatto emergere la necessità di ulteriori 70 miliardi. Non è la prima volta che Kiev rivede al rialzo le proprie stime.
La dichiarazione ufficiale di Zelensky riportata dalle agenzie durante la conferenza stampa a Berlino del 19 novembre 2026:
«Abbiamo capito che l’Ucraina ha bisogno di 115 miliardi di dollari (nel 2027).
Avevamo 45 miliardi, sapete, la seconda parte del prestito USA/UE.
Quindi i bisogni ammontano ad altri 70 miliardi. È una sfida enorme.
Al momento ci sono segnali positivi per altri 45 miliardi.
45 più 45 fa 90. E 90 è più vicino a 115 che a 45.
Quindi troveremo gli altri 25 miliardi. Ci lavoreremo.»
🇺🇦 Zelensky says Ukraine needs another $115 BILLION next year.
That’s more than $300 MILLION a day!!
Where will the money come from? Who cares!
Just how many more years can Ukraine and its backers sustain spending at this level?
Writer: Oliver
https://t.co/P6C7Nu9HCQ
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2026