Il principe Harry è pronto a rimettere la divisa, se il Regno Unito dovesse averne bisogno di fronte alla “minaccia” della Russia

(ANSA) – A undici anni dal congedo, il duca di Sussex si è detto disposto a riarruolarsi nelle Forze armate britanniche in un’intervista esclusiva al podcast del Telegraph ‘Ukraine: The Latest’, registrata a Leopoli durante la sua visita a sorpresa in Ucraina dello scorso fine settimana.

“Se mi venisse chiesto di arruolarmi nuovamente, qualora ce ne fosse bisogno, sarei disponibile al 100% per servire il mio Paese al fianco dei miei commilitoni reduci e del personale militare in servizio”, ha dichiarato il secondogenito di re Carlo III. Durante la visita, la quarta dall’inizio della guerra con la Russia, Harry aveva assistito alle selezioni della squadra ucraina per gli Invictus Games, da lui creati, promettendo ai militari feriti di sostenere Kiev nell’organizzazione dell’evento quando “l’Ucraina avrà vinto”.

Il principe si è riferito nello specifico alla situazione del Paese invaso, per cui già in passato non ha nascosto un forte supporto, sostenendo che “c’è molto da imparare”. E ha aggiunto che, a suo parere, anche il Regno Unito in realtà è in conflitto con Mosca ormai da un decennio. “Solo perché non ci sono droni, proiettili e razzi che ci volano addosso, non significa che non siamo in guerra”, è la sua considerazione.

Secondo Harry, “l’Europa ha preso coscienza della minaccia” rappresentata dalla Russia, ma il suo “maggiore timore” è che il continente possa “dividersi”. Interpellato sulla situazione geopolitica attuale, ha risposto: “Penso che dovremmo essere tutti preoccupati, assolutamente. E penso che dovremmo essere preparati e che coloro tra noi che hanno prestato servizio dovrebbero essere pronti a farlo nuovamente”. Il principe ha esortato a “raddoppiare il nostro sostegno” per Kiev invece di fare un passo indietro, pur osservando che “serve una qualche forma di strategia d’uscita per la Russia”.

Senza nominare Donald Trump, ha inoltre criticato l’approccio della Casa Bianca, sottolineando la “grande separazione” tra il sostegno all’Ucraina della società americana e la linea di “un’amministrazione” che “forse la pensava diversamente”. Harry aveva già prestato servizio nell’esercito per circa dieci anni, completando due turni in Afghanistan, il secondo dei quali come pilota di elicotteri Apache, prima del congedo arrivato nel 2015. (ANSA)