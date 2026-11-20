Da 4 a 30 segnalazioni di aggressioni sessuali in appena tre mesi. Un incremento del 650%, accompagnato da un’impennata di episodi di violenza, aggressioni con armi e violazioni di domicilio

Massimo Balsamo per www.ilgiornale.it – È il quadro allarmante che emerge da Ceuta, l’enclave spagnola in territorio africano travolta la scorsa estate da una massiccia pressione migratoria. A fotografare la situazione è un rapporto interno del servizio di emergenza 112, consultato dal quotidiano El Espanol, che mette a confronto i dati raccolti tra il 30 luglio e il 29 ottobre del 2025 con quelli dello stesso periodo del 2026.

I numeri parlano chiaro

Le segnalazioni relative alle aggressioni sessuali sono passate da 4 a 30, mentre i fascicoli riguardanti episodi con minori coinvolti sono saliti da 0 a 16. Ancora più impressionanti le statistiche sulle armi: le aggressioni con armi da fuoco sono aumentate da 8 a 56, quelle con armi da taglio da 23 a 268, con un balzo superiore al mille per cento. Complessivamente, le pratiche aperte dal 112 sono quintuplicate, passando da 2.233 a 11.286. Il quotidiano precisa che si tratta di segnalazioni registrate dal servizio di emergenza e non necessariamente di reati accertati dalle autorità giudiziarie.

Il deterioramento della sicurezza emerge anche da altri indicatori. Le violazioni di domicilio sono passate da 35 a 1.018, le rapine con violenza o intimidazione in strada da 11 a 115 e le segnalazioni di disordini pubblici da 85 a 618. I fascicoli legati all’immigrazione irregolare hanno invece raggiunto quota 2.921, contro i 6 dell’anno precedente. Dati che, pur non dimostrando automaticamente un rapporto causale tra immigrazione e criminalità, alimentano le preoccupazioni delle autorità locali.

Nel mirino finisce inevitabilmente il governo socialista di Pedro Sanchez. Il presidente della città autonoma Juan Jesus Vivas denuncia un grave deterioramento della sicurezza e accusa Madrid di aver abbandonato Ceuta durante la crisi migratoria estiva. Secondo Vivas, il governo centrale avrebbe rinunciato a utilizzare gli strumenti disponibili per contenere gli ingressi, lasciando sostanzialmente al Marocco il controllo dei flussi. Il presidente locale pretende spiegazioni anche sulla gestione politica dell’emergenza, contestando a Sanchez di essere andato in vacanza anziché istituire un gabinetto di crisi.

Le accuse non si fermano qui. Vivas sostiene che Madrid non abbia fornito informazioni adeguate sul numero di migranti rimasti a Ceuta e denuncia il mancato rafforzamento della frontiera: “Si tratta di un’emergenza che incide direttamente sulla sicurezza pubblica, sulla tranquillità dei nostri cittadini e sul normale funzionamento della nostra città”. Sulla stessa linea il portavoce dell’esecutivo locale Alejandro Ramirez che auspica un cambio di governo nazionale il prima possibile.

Intanto, l’amministrazione di Ceuta ha annunciato uno stanziamento di circa 250 mila euro nel bilancio 2027 per programmi di informazione, prevenzione e contrasto alle aggressioni sessuali, compresi nuovi punti di assistenza per le donne. Un intervento che arriva mentre le statistiche descrivono una città alle prese con un’emergenza sicurezza sempre più difficile da ignorare.