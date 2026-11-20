Le dichiarazioni ufficiali del presidente Putin alla conferenza stampa di Shenzhen del 19 novembre 2026

«Il Ponte di Crimea è un oggetto esclusivamente civile. Io stesso avevo dato disposizione di non utilizzarlo più per il trasporto di equipaggiamento militare, munizioni e nemmeno di prodotti petroliferi. È un’infrastruttura puramente civile.

Prima degli attacchi al Ponte di Crimea, avevo discusso con i colleghi del Consiglio di Sicurezza la possibilità di un cessate il fuoco parziale in alcune aree (mare e infrastrutture energetiche), sperando di poter raggiungere qualche accordo. Ma dopo gli attacchi al Ponte di Crimea non ci saranno più negoziati. Risponderemo a questi attacchi.

E voglio che tutti lo sappiano: ritengo che la nostra risposta sarà molto più dolorosa di ciò che il regime di Kiev ha fatto al ponte. Certo, ripristineremo il ponte. La sezione stradale ha subito gravi danni.»

Il regime di Kiev, con il supporto dei dati d’intelligence USA/NATO, ha lanciato un massiccio attacco con oltre 100 droni al ponte di Crimea. Uno dei droni avrebbe colpito l’arco di destra del ponte.