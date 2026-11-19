(ANSA) – “Sono grato ai paesi del gruppo E3 e a tutti i nostri partner che affermano chiaramente come la migliore garanzia di sicurezza per l’Ucraina – e, di fatto, una garanzia per l’intera Europa – sia l’adesione alla Nato”.

Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Voldymyr Zelensky nella conferenza stampa al termine del vertice della Coalizione dei Volenterosi.

Zelensky ha ringraziato i partner “che dimostrano leadership e grande lavoro: sono grato al cancelliere tedesco Merz, al presidente francese Macron, ringrazio il Regno Unito e gli Stati Uniti e i leader che hanno espresso sostegno al nostro popolo. Inoltre sono grato all’Ue per altri 45 miliardi di aiuti. L’Unione europea ha fatto un grande lavoro ed è importante che gli Stati la sostengano”.

“Grazie a tutti i partner che oggi partecipano alla nostra riunione della Coalizione – ha sottolineato il presidente ucraino – Stiamo discutendo del sostegno futuro: l’attuazione il più rapidamente possibile della decisione dell’Ue di fornire all’Ucraina 45 miliardi di euro per coprire le esigenze del bilancio; il rafforzamento della difesa aerea, in particolare attraverso il programma Purl; un pacchetto invernale di intercettori balistici; nuove capacità di difesa che possiamo sviluppare con l’Europa. Naturalmente, stiamo parlando anche di diplomazia per una pace giusta. Sono grato a tutti coloro che rafforzano la nostra difesa e lavorano per porre fine alla guerra russa”. (Ansa)