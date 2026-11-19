Escludere la Russia dalla Biennale di Architettura di Venezia del 2027. È la richiesta presentata da dieci Paesi europei alla Commissione Ue, in vista della kermesse in programma dall’8 maggio al 21 novembre 2027

(https://tg24.sky.it) – Secondo i governi firmatari, la presenza di Mosca sulla scena culturale internazionale rischierebbe di contribuire alla normalizzazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina. A sottoscrivere la nota diplomatica sono stati Polonia, Austria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania e Svezia. Nel documento i dieci Paesi hanno sollecitato “ulteriori e costanti sforzi” da parte dell’esecutivo comunitario, chiedendo di adottare misure per escludere la Russia dagli appuntamenti culturali e sportivi internazionali, almeno fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina.

La nota dei 10 Paesi Ue

La richiesta, sottoposta ai ministri della Cultura europei in vista della riunione dei prossimi giorni, è stata presentata a seguito delle polemiche scaturite dal ritorno di Mosca alla Biennale Arte nel maggio 2026 (la prima volta dall’invasione dell’Ucraina nel 2022). Una decisione che aveva suscitato proteste da parte di esponenti politici, artisti e operatori culturali. Nell’edizione del 2024, infatti, Mosca aveva rinunciato a utilizzare il proprio padiglione, affidandolo alla Bolivia. Anche la Commissione europea si era schierata contro la partecipazione russa, tagliando un fondo da 2 milioni di euro destinato alla Biennale.

La partecipazione di Mosca alla Biennale d’Arte 2026

Durante la Biennale Arte 2026, il padiglione russo è stato anche teatro di manifestazioni di protesta, tra cui quella organizzata dal gruppo dissidente russo Pussy Riot insieme all’organizzazione femminista Femen. Le contestazioni avevano coinvolto anche altri padiglioni nazionali, alcuni dei quali avevano temporaneamente sospeso le attività o ridotto gli orari di apertura.